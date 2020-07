La ruota si stacca da una macchina e colpisce la loro auto in corsa: intera famiglia miracolata

Miracolati. E’ l’unico aggettivo che viene in mente per descrivere i componenti di una famiglia di Chirignago, uscita quasi indenne da un – particolarissimo – incidente avvenuto in Toscana. La loro auto è stata investita da una ruota, staccatasi da un’altra vettura in corsa e abbattutasi come una bomba sul parabrezza.

Padre, alla guida, madre e due figli di 13 e 5 anni domenica 12 luglio stavano rientrando da una vacanza all’Isola d’Elba e, poco prima delle 19, stavano percorrendo con la loro Peugeot 5008 la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno in direzione Venezia: si trovavano a circa quattro chilometri dall’uscita di Scandicci.

“All’improvviso - racconta la signora, che ha 45 anni - dalla corsia opposta, quindi dalla direttrice di marcia contraria, è schizzata verso di noi una ruota”. A perderla è stata un’altra macchina.

“Il mio compagno ha fatto l’impossibile per evitarla ma a quell’ora il traffico era molto intenso, eravamo circondati da auto, i margini di manovra erano scarsi e l’impatto è stato inevitabile: una bomba”, prosegue la quarantacinquenne.

La ruota colpisce in pieno la parte sinistra del parabrezza, che viene infranto, ferendo con le schegge piovute nell’abitacolo gli occupanti seduti davanti. Il parabrezza però fortunatamente regge, poi la ruota colpisce di striscio un’altra vettura e sfiora una moto. Il conducente della Peugeot, quarantenne, con molto sangue freddo, riesce a mantenere il controllo del suo Suv e a fermarsi. E fortunatamente, anche nella corsia opposta, l’auto da cui si è staccata la ruota non si rovescia e si ferma senza conseguenze.

Scatta quindi l’allarme e arrivano i soccorsi. I veneziani, avendo una bambina piccola - l’unica dei quattro a essere rimasta completamente illesa - dopo i rilievi della polizia stradale stringono i denti e decidono di rientrare. Noleggiano un’altra macchina - la loro, inservibile, è rimasta in Toscana - e alle 4 di notte di lunedì raggiungono finalmente la loro abitazione.

Al mattino si recano subito al pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo, dove i sanitari riscontrano a papà, mamma e figlioletto colpi di frusta e contusioni varie, ma per fortuna nessuna frattura, per prognosi nell’ordine di una settimana-dieci giorni: dovranno portare il collare e assumere antidolorifici. E saranno pienamente risarciti, sia per i danni fisici sia per quelli materiali, particolarmente ingenti, al loro mezzo: per essere assistiti, i quattro veneziani si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini.

“E’ stato proprio un rientro dalle vacanze con il botto - conclude la quarantacinquenne passeggera della Peugeot -. La polizia stradale ci ha detto che siamo stati miracolati”.