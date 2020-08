Runner si perdono in montagna, scatta l'allarme

VITO D'ASIO (PORDENONE) - Sono stati ritrovati alle 21.30 di ieridue runners trentini di 41 e 49 anni, di cui non si avevano più notizie dalle 11.30 della mattina.



Risaliva infatti a quell'ora l'ultima telefonata intercorsa con la compagna di uno dei due, che erano partiti alle 8.30 dalla località di San Francesco in Val d'Arzino per compiere un allenamento di corsa. I due escursionisti avevano imboccato il sentiero CAI 827 che sale dall'abitato di San Francesco, denominato sentiero del Rio Armentaria, e raggiunge Forcella Armentaria.



Volevano effettuare un giro ad anello che non sono riusciti però ad individuare, anche a causa della scarsa visibilità. Dalla forcella infatti hanno imboccato un sentiero di discesa che li ha condotti sul versante opposto della dorsale del Monte Chiadinis, che si trova a cavallo tra la Val d'Arzino e l'area udinese di Alesso e Trasaghis, fino ad un rio. Di qui, dopo aver cercato di proseguire invano e dopo aver perso molto tempo nella ricerca, hanno deciso di ritornare sui propri passi fino alla forcella Armentaria, ma una volta raggiunta la stessa, hanno poi imboccato un secondo itinerario di discesa.



Questo li ha portati a incontrare una strada che hanno seguito lungamente, per circa otto chilometri e che li ha condotti fino all'abitato di Alesso, dove finalmente sono riusciti a ritrovare campo sufficiente per telefonare al Numero Unico per le Emergenze, poco dopo le 21 e a farsi rintracciare.



I due sono stati recuperati dai tecnici della stazione di Gemona - Udine del Soccorso Alpino e Speleologico inviati sul posto dai colleghi di Maniago e riportati al punto di partenza. Per l'intervento sono stati mobilitati i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Castelnovo.