Runner morto, Wwf a Zaia: ''Portiamo alcuni orsi in Veneto''

VENEZIA - Il Wwf chiede al governatore Luca Zaia di aprire alla possibilità del trasferimento di alcuni orsi dal Trentino in Veneto, dopo l'attacco mortale al runner Andrea Papi, che ha confermato, oltre alla pericolosità. La concentrazione di troppi esemplari solo in quell'area. Il trasferimento, spiega Carmelo Motta, delegato regionale Wwf al Corriere del Veneto, "può essere una strada per risolvere concretamente il problema degli orsi. Ma ciascuno deve fare la propria parte. L'opinione del Wwf è che anche il Veneto possa avere un ruolo in questa operazione, accogliendo alcuni esemplari. Non è una follia: le nostre montagne erano popolate da orsi fino al secolo scorso, quando furono sterminati". Un'operazione da farsi in lungo arco temporale, avverte Motta. "Ma se il governatore Luca Zaia decidesse di tendere la mano al collega trentino promuovendo questo progetto - sottolinea - il Wwf lo sosterrebbe con forza. Per non rischiare di trasferire in Veneto gli attuali problemi del Trentino, il piano di ripopolamento andrebbe redatto con cura, con uno studio di fattibilità". Sull'abbattimento dell'orsa Jj4, Motta ha pochi dubbi: "se un esemplare mostra comportamenti pericolosi per l'incolumità degli esseri umani, la sua 'rimozione' consente di diminuire il rischio di nuove aggressioni, e anche una migliore accettazione sociale della popolazione. Ma l'abbattimento è l'ultima strada percorribile. Non lo dice il Wwf, lo sostiene la scienza".