Il rugby deve attendere, i 465mila euro per le piscine

VITTORIO VENETO – I soldi del bando “sport e periferie” dalla pista d’atletica alle piscine comunali. Sono in arrivo, dopo quasi due anni, i 456mila euro stanziati dall’allora ministro dello sport Luca Lotti.

L’amministrazione Tonon li aveva ottenuti presentando il progetto di riqualificazione dell’impianto di via Consolini da 750mila euro, poi coperto da un mutuo. Nei progetti della passata amministrazione questi 456mila euro sarebbero stati quindi suddivisi fra due interventi, l’adeguamento sismico ed energetico delle piscine comunali e la realizzazione di un campo da rugby. Entrambi i progetti da mezzo milione di euro sarebbero poi stati coperti, per metà, da alienazioni.

Ora la giunta Miatto, annunciando l’imminente arrivo dei fondi romani, comunica che quei 465mila euro li destinerà interamente alle piscine. «Seguendo i progetti della vecchia amministrazione – spiega il sindaco Antonio Miatto – nessuno dei due progetti avrebbe avuto la garanzia di essere realizzato, dal momento che l’altro 50% doveva essere coperto da alienazioni. Per questo abbiamo pensato di mettere quella somma tutta su uno dei due progetti, le piscine, così che almeno uno possa essere fatto». Con la società Nottoli Nuoti verranno ora concordati i tempi di intervento.

Per il rugby i progetti dell’amministrazione sono di dargli casa non al Victoria Sport, ma all’aerocampo di San Giacomo, dove verrà realizzato non uno, ma due campi, oltre agli spazi per il terzo tempo. L’area ex militare sarà a breve nelle disponibilità del Comune visto che gli accordi con Demanio e Ministero sono in fase di conclusione.

«Ringrazio – conclude Miatto – il consigliere Marco Dus che si è speso nei meandri romani per smuovere i meccanismi e far sì che tra poco il contributo, dopo tanto tempo, arrivi in città».