La Rucker mette la frecca

SAN VENDEMIANO - La formazione di coach Mian ha una marcia in più, anzi due: Tassinari e Vedovato firmano la vittoria in gara 3, col play decisivo in regia e top scorer con 19 punti, mentre per il centro arriva la doppia doppia (14 punti e 10 rimbalzi) in una prova anche difensiva di alto livello. In vantaggio 2-1, la Rucker Sanve può chiudere la serie domani al PalaSaccon.



È Verri ad aprire le danze con un reverse nell’inizio partita in cui è la Rucker Sanve a partire decisamente meglio, invertendo il trend delle prime due gare, quando era stata costretta a rincorrere. Vedovato detta legge nel pitturato e una tripla di transizione di Nicoli, seguita dal primo canestro di Gatto dal gomito, vale l’11-0 per i bianconeri. Coach Ponticiello è costretto al primo time out, con Ruvo che alterna (tanta) zona alla individuale trovando il primo canestro dopo cinque minuti, con una tripla di Cantagalli.



La 2-3 ruvese inizia a portare i suoi frutti, l’attacco dei padroni di casa smette di essere fluido e arrivano quattro perse consecutive, la Tecnoswitch allunga la difesa col pressing trovando ritmo in attacco con Misolic e De Leone per il -3 (13-10). Serve una giocata di pura energia per ridare slancio e chi se non Jack Siberna può garantirla: il numero 5 punta il ferro e ferma il parziale ospite, mentre un Vedovato in grande spolvero firma il 17-12 in chiusura di quarto in cui coach Mian ha già utilizzato dieci giocatori.



La pausa fa meglio a Ruvo, Markovic segna i primi punti (ne metterà alla fine 19, miglior marcatore Tecnoswitch ed ultimo ad arrendersi dei suoi) e Buffo mette la tripla del pareggio, si lascia cadere e prende tecnico per aver simulato un contatto inesistente del difensore. Tassinari converte il libero, nell’azione successiva Biordi e Verri entrano in contatto, il fallo in attacco fischiato al lungo ruvese scatena le proteste dello stesso numero 99 che viene espulso. Ruvo perde un giocatore importante ma non molla, anzi: reagisce con orgoglio guidata dal suo leader Ciribeni e trova il primo vantaggio (26-29) con la tripla di Markovic, costringendo la Belcorvo al time out. Verri impatta ma Ciribeni dà sprazzo del suo talento con due giocate importanti, a cui risponde con una tripla il solito, concreto Verri. Nel periodo migliore degli avversari, la Rucker Sanve trova punti importanti anche da Malbasa, molto abile in post basso, e chiude il primo tempo in vantaggio 38-34.



La miglior versione della Belcorvo è quella che si vede nel terzo quarto, tanti piccoli ma decisivi allunghi scavano il solco nel punteggio, e ne sono protagonisti un monumentale Vedovato sia in difesa sia in attacco, Tassinari che vede basket in anticipo, disegnando parabole e passaggi tanto belli quanto efficaci, senza dimenticare Siberna e Giordano che dai 6.75 firmano il massimo vantaggio (63-47).



Coach Ponticiello è punito col secondo fallo tecnico per proteste e lascia la squadra in mano al suo assistente con 14 lunghezze da recuperare nell’ultimo quarto.



Le difficoltà compattano la Tecnoswitch, piazza un 8-0 che riapre ogni discorso, Tassinari infila una tripla importantissima per bloccare il buon momento ruvese. La Rucker Sanve sbaglia in attacco ma ha la fortuna e la capacità, con Vedovato e Verri, di regalarsi tanti extra possessi che levano tempo e occasioni agli avversari per ricucire. Quando il pallone diventa pesante, Tassinari lo alleggerisce con due canestri di gran classe (72-57), Misolic e Ciribeni tengono a contatto Ruvo, Verri termina la gara col sui quinto fallo e Cantagalli converte in due punti l’antisportivo di Malbasa. La tripla di Cantagalli del -8 è il massimo che riesce ad ottenere la Tecnoswitch, respinta nelle ultime azioni da una solidissima difesa bianconera. La tripla di Tassinari del 79-66 chiude gara 3, la Rucker Sanve guida 2-1 la serie con possibilità di chiuderla domani in gara 4, sempre al PalaSaccon.



Jacopo Vedovato è l’MVP del match: sacrificio, altruismo e presenza a rimbalzo sono alla base della doppia doppia del centro bianconero, che chiude con 14 punti (7/10 da due, nessun libero tirato) e 10 rimbalzi in 29 minuti di utilizzo.



Tassinari si conferma in ottimo stato di forma, producendo 19 punti (5/7 da 2, 2/4 da 3, 3/4 ai liberi e 3 assist). Preziosissimo Siberna, che cresce nel momento più importante della stagione, fatturando 11 punti, decisivi Gatto e Durante con 10 punti a testa.



In vista di gara 4, dove nervi saldi e lucidità saranno fondamentali, la Belcorvo dovrà migliorare le percentuali dal tiro da 3 che in gara 3 sono state deficitarie (6/28). Determinante l’apporto della panchina (26 punti bianconeri contro i 20 di Ruvo).



BELCORVO RUCKER SANVE – TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA 81-71



RUCKER SANVE: Tassinari 19, Vedovato 14, Durante 10, Siberna 11, Nicoli 5, Rossetto 1, Malbasa 4, Gatto 10, Bettiol, Verri 7. All. Mian RUVO DI PUGLIA: Razic, Ippedico, Kekovic, Markovic 19, Cantagalli 18, Obinna Simon 2, De Leone 5, Di Salvia, Misolic 10, Ciribeni 14, Buffo 3, Biordi. All. Ponticiello



Parziali: 17-12; 38-34; 65-51

Arbitri: Giordano e Licari



Foto Incastro



Ufficio stampa Rucker Sanve