Rubavano auto di lusso, due arresti

PADOVA - I carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato a Sottomarina di Chioggia due cittadini bulgari ritenuti responsabili di una serie di furti di auto di lusso.



I due stranieri stavano per lasciare l' Italia con due veicoli riciclati ed immatricolati con targhe estere. L'indagine è iniziata nel dicembre 2020 dopo una serie di furti d'auto di grossa cilindrata tra le province di Venezia, Padova e Treviso.



Nelle zone in cui avvenivano i 'colpi, era stata notata un'auto rivelatasi poi essere d'appoggio alla banda, intestata ad una ditta con sede in Umbria di proprietà di un bulgaro. l'Arma ha poi scoperto che i due soggetti, dimoravano a Cavarzere (Venezia) e che avevano a disposizione un capannone, trasformato in officina e carrozzeria, dove custodivano le vetture rubate.



Nello stabile sono stati infatti trovati 7 Suv di alta fascia tra cui Lexus e Range Rover il cui valore totale ammonta ai 350.000 euro.



Alle auto, reimmatricolate, veniva rimossa qualunque indicazione circa la loro reale origine, rendendole irrintracciabili. Le auto sequestrate, già pronte per essere esportati, presentavano il quadro strumentazioni in cirillico. I furti avvenivano sempre negli orari del lockdown: i due uscivano e agivano dopo le 5 e rientravano con i mezzi rubati alle 8 per mischiarsi col traffico del mattino contando sul fatto i sfuggire ad eventuali controlli.