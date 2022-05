Rubava piccole somme di denaro agli anziani che seguiva: arrestata

TRIESTE - Al termine di un’indagine nata da una denuncia, i Carabinieri della Tenenza di Muggia, lo scorso 7 maggio 2022, hanno attuato una specifica attività di Polizia Giudiziaria conclusa con l’arresto in flagranza di reato una donna triestina di 59 anni.



Quest’ultima, approfittando del rapporto di fiducia instaurato con una persona ultrasettantenne per prestazioni d’opera di pulizia dell’abitazione, ha sottratto all’anziano, di volta in volta, piccole somme di denaro, dell’ordine di 20-40 euro al massimo.

La donna era già nota alle Forze dell’Ordine per essersi resa responsabile di analoghi reati, sempre in danno di persone molto anziane, nei confronti delle quali espletava pulizie di casa o servizi di manicure e pedicure barba e capelli.



Resta da stabilire se oltre agli episodi già scoperti, ve ne siano altri che i malcapitati non hanno denunciato vuoi per vergogna vuoi per non aver ancora realizzato l’ammanco di somme di denaro e/o gioielli.