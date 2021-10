Rubava nei negozi del centro: arrestato

SACILE (PORDENONE) -I Carabinieri dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sacile hanno operato un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 21enne cittadino bosniaco senza fissa dimora, con precedenti specifici, per il reato di furto aggravato continuato commesso da soggetto irregolare sul territorio nazionale.



I militari sono intervenuti nel centro commerciale I Salici, su richiesta del personale del negozio Ovs, per un furto commesso da un ragazzo che, vistosi scoperto, era riuscito a darsi alla fuga.



Scappando, aveva abbandonato due zaini sul posto dove c'erano diversi capi d'abbigliamento, tutti senza placca antitaccheggio, rubati dal giovane in vari negozi del centro commerciale.



Sono subito scattate le ricerche che, grazie anche alla descrizione fatta dai testimoni, hanno permesso di rintracciare il 21enne nella stazione ferroviaria di Sacile, dove è stato fermato. Il valore degli oggetti sottratti dal giovane è di circa 500 euro. Il fermato, su disposizione del Pm di turno della Procura di Pordenone, dottor Marco Faion, è stato portato in carcere a Udine.