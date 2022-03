Rubava con la scusa di essere incinta: la scoprono nascosta in una corriera di profughi

TRIESTE - Per lei cinque mesi di reclusione per furto aggravato. Una donna di 33 anni è stata arrestata dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina, mentre viaggiava in un pullman.

Cercava di passare inosservata viaggiando con i profughi in fuga dal conflitto. La donna, con dei complici, ha per anni derubato in treno i viaggiatori facendosi lasciare il posto a sedere in quanto incinta e facendo poi agire i complici.

Il pancione le ha anche permesso di evitare nel tempo i processi, che si sono celebrati senza di lei. Era sparita dalla circolazione facendo perdere le proprie tracce, fino all’arresto da parte dei Carabinieri.