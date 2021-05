Per rubare due anelli spruzza spray urticante negli occhi a una bimba 9 anni

VICENZA - Sorpreso a rubare in casa da una bimba di 9 anni, un malvivente non ha esitato a spruzza negli occhi della ragazzina uno spray urticante, prima di scappare con un misero bottino: due anelli d'oro sottratti da un portaoggetti.



La rapina è avvenuta domenica sera, in un'abitazione di Albettone, dove risiede una famiglia di origini cinesi.



In quel momento con la bambina c'era in casa solo la madre 26enne, in un'altra stanza, che è intervenuta dopo aver sentito la figlia piangere e chiedere aiuto.



La bambina è stata portata al pronto soccorso di Noventa Vicentina, dove ha raccontato quello che era accaduto. Fortunatamente non ha riportato conseguenze dallo spray, a parte arrossamento e bruciore agli occhi, oltre ad grande spavento.



Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Vicenza.