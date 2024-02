Rubano il bancomat e fanno un prelievo, arrestate due donne

VERONA - Due cittadine straniere sono state arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri di Legnago e di Castagnaro (Verona) per furto aggravato e Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti. Le due donne, originarie dell'Est Europa, hanno rubato la borsa a una signora mentre faceva la spesa in un supermercato, ma sono state bloccate dai Carabinieri - allertati dal personale addetto alla sicurezza del supermercato - davanti allo sportello di una banca dove avevano appena prelevato 250 euro, utilizzando la carta bancomat della vittima. Il denaro e la carta bancomat sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.