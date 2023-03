Rubano attrezzatura sulle piste, due denunciati

TRENTO - I carabinieri sciatori di Mezzana, in collaborazione con i militari di Vermiglio, hanno individuato e denunciato una coppia di turisti per furto dell'attrezzatura sportiva lasciata incustodita da alcuni sciatori nel comprensorio sciistico di Marilleva, in Trentino. I due - informa l'arma - si sono impossessati di alcune paia di sci, per un valore complessivo stimato di oltre 3.000 euro, approfittando della buona fede dei proprietari fermatisi per una pausa nei rifugi o fuori dalle attività commerciali. L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla dalla Procura della Repubblica di Trento, ha permesso di individuare la coppia, proveniente da un'altra regione italiana e ospite di una struttura ricettiva della Valle di Sole, nell'arco di 24 ore dalle denunce delle cinque vittime, di cui quattro turisti stranieri. Gli sci, riposti nel bagagliaio dell'auto dei due, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.