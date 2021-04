Rubano all'Oviese di Castelfranco, scoperti in stazione

CASTELFRANCO VENETO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione N.I., 26enne di origini marocchine, e il connazionale L.A., 22 anni, gravitanti nel padovano.



I due sono stati intercettati nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco nel corso di un controllo.



Alla vista dei carabinieri hanno tentato di defilarsi ma sono stati fermati. Da uno degli zaini dei due sono spuntate un’etichetta ed una placca antitaccheggio.



Gli approfondimenti ulteriori hanno consentito di scoprire che gli stessi erano in possesso di svariati capi di abbigliamento, del valore complessivo di 255 euro, risultati provento di furto commesso nelle ore precedenti in danno del negozio “Oviesse” del centro.