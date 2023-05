Rubano al supermercato, per i ladri scatta il foglio di via

VICENZA - Verso le ore 12.30 di mercoledì, una pattuglia della squadra “volanti” della questura è intervenuta presso il supermercato “Esselunga”, a Ponte Alto a Vicenza, in seguito alla segnalazione di furto di generi alimentari. Gli agenti, giunti sul posto, grazie alle indicazioni fornite dal personale del supermercato, hanno individuato all’angolo di via Fermi, non molto distante dalla struttura, il responsabile del furto: un cittadino serbo di 36 anni. Un secondo individuo, suo presunto complice – un cittadino algerino, anch’esso pluripregiudicato – ha rifiutato di declinare le proprie generalità agli agenti della volante. Entrambi sono stati quindi accompagnati in questura dove, dopo esse stati fotosegnalati, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Essendo tutti e due non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia e con a proprio carico precedenti penali di varia natura, il questore ha emesso nei loro confronti altrettanti decreti di allontanamento dal territorio nazionale, con ordine di lasciare il nostro paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, saranno denunciati alla procura della repubblica e accompagnati coattivamente verso il paese di origine.