Rubano abbigliamento sportivo nascondendolo sotto i vestiti

CASTELFRANCO - Hanno rubato per due volte in un negozio di articoli sportivi a Maser: le presunte responsabili sono state identificate.



I Carabinieri della Stazione di Cornuda, all'esito di perquisizione personale e locale delegata dall'Autorità Giudiziaria, hanno recuperato in Castelfranco Veneto la refurtiva asportata in due occasioni, il 27 ottobre e il 3 novembre scorsi, da un negozio di articoli sportivi di Maser.



Le presunte responsabili dei furti aggravati, che avevano trafugato numerosi capi di vestiario griffati celandoli sotto i propri indumenti dopo aver rotto i dispositivi antitaccheggio, sono una 44enne ed una 49enne italiane con pregiudizi di polizia a carico per reati contro il patrimonio.



L'abbigliamento, del valore di quasi 3.000 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.