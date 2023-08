Rubano 17 mila euro a due turiste: arrestati

LIGNANO - Avevano appena messo a segno un maxi furto ai danni di due turiste ma alla fine sono finiti in manette. Gli agenti della Polizia hanno arrestato nella giornata di lunedì 21 agosto due persone, entrambe di 48 anni, cittadini balcanici, in un'operazione congiunta con i Carabinieri, perché accusati di aver derubato in nottata due turiste a Lignano Sabbiadoro di oggetti di valore e contanti per un ammontare di 17mila euro.

Le due donne si sono svegliate ieri mattina e si erano accorte che qualcuno aveva loro sottratto in nottata orologi di valore, anelli e contanti. Immediatamente hanno telefonato ai Carabinieri che a loro volta hanno allertato la Polizia. Poche ore dopo, in seguito a serrate indagini, agenti e militari hanno individuato e arrestato le due persone, che si erano nascoste in un'abitazione disabitata. I due autori sono stati poi portati in carcere a Udine.