Ruba in una palestra e aggredisce i poliziotti, arrestato

VICENZA - Sorpreso a rubare in una palestra di una scuola vicentina mentre era in corso una partita di pallavolo, un giovane ha aggredito i poliziotti che lo stavano per bloccare e così è stato arrestato. Protagonista un 24enne berico , già noto alle forze dell'ordine che ieri sera si era introdotto introdotto nello spogliatoio femminile della Palestra dell'Istituto Comprensivo "Giuriolo" venendo però sorpreso da un atleta che ha chiamato il 113. Giunti sul posto, gli agenti di una 'volante' hanno individuato il giovane in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti che inveiva contro gli atleti che lo avevano fermato. Vani sono stati i tentativi di riportare la calma l'indagato che si è scagliato contro i poliziotti, facendo cadere a terra uno di loro che ha così riportato serie lesioni al polso.

Nel frattempo è giunta in aiuto agli agenti un altro equipaggio delle 'volanti' che è riuscito a immobilizzare ed arrestare il 24enne che era riuscito a svuotare le borse delle giocatrici.. Il giovane era già stato fermato il 14 settembre per aver rubato il denaro di una fioreria dopo essere entrato mandando in frantumi la porta posta sul retro utilizzando un carrello.