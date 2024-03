Ruba una cassa acustica dalla chiesa, inseguito dalle suore

VERONA - Rincorso dalle suore, tutt'altro che impaurite, il malvivente le ha spintonate per guadagnarsi la fuga, ma è stato intercettato dai poliziotti nelle vicinanze della chiesa.

Anche nei confronti degli agenti ha tenuto un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi - una volta portato in Questura - anche di fornire le proprie generalità; per questo oltre all'arresto per rapina impropria, nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per rifiuto di indicazione della propria identità personale.