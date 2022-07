Ruba una bottiglia e minaccia il barista con il coltello

VERONA - Mercoledì sera, a Verona, in piazza Corrubio, un uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltreché danneggiamento aggravato, rapina impropria e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti intorno alle 20.30, quando le forze dell’ordine sono state allertate di intervenire in piazza Corrubio per un uomo che stava minacciando i gestori del bar. Il 50enne si era impossessato di una bottiglia esposta, per poi allontanarsi brandendo un piccolo coltello nei confronti del gestore, che aveva chiesto la restituzione del maltolto.

All’arrivo della polizia, l’uomo avrebbe cercato di sottrarsi al controllo aggredendo gli agenti, mantenendo poi lo stesso atteggiamento aggressivo anche mentre veniva condotto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa per accertamenti. Sul posto, è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e in quel momento era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, in suo possesso aveva anche 16 grammi di hashish.