Ruba un ponte pedonale di 17 metri, arrestato

USA – Un uomo di 63 anni stato arrestato con l’accusa di aver rubato un ponte lungo 17 metri. Il furto della lunga struttura metallica è avvenuto in un terreno dove era stata provvisoriamente collocata in attesa di fare dei lavori nella zona umida dovere era istallato in origine. Il ponte serviva, infatti, da passerella pedonale lungo il Little Cuyahoga River nel Middlebury Run Park.



Un fatto davvero insolito che ha visto finire in manette David Bramley, 63 anni, di Sharon Township dopo che gli agenti del dipartimento di polizia di Akron hanno eseguito una perquisizione nella sua proprietà nella contea di Medina, trovandovi il ponte trafugato. Viste le dimensioni della struttura le forze dell’ordine ritengono che per trasportarla abbia usato un mezzo pesante sul quale il ponte è stato issato con una gru.