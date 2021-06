Ruba in un’auto utilizzando un dispositivo per mettere fuori uso i cellulari

VENEZIA - Furto in auto, la Polizia di Venezia ferma il presunto colpevole. È accaduto venerdì 25 giugno, quando una pattuglia delle Volanti fu inviata a Mestre, in Via Zandonai, perchè un turista vietnamita aveva denunciato il furto di due costosi zaini di marca rubati dal baule della sua auto.

Tramite la videosorveglianza presente in loco gli agenti sono risaliti al malvivente che con la propria auto aveva seguito le vittime, ha atteso poi che parcheggiassero e se ne andassero. Dopo il controllo della zona, hanno attivato il proprio “Jammer”, un disturbatore di frequenze che non permette di utilizzare i telefonini. Ha rubato gli zaini nelle autro e si è allontanato con una Opel Zafira di colore grigio con targa croata.



Il giorno seguente l’auto è stata adocchiata da due agenti della Squadra Volante che l’hanno casualmente intercettata per le strade della città. Accortosi di essere inseguito, il malvivente ha tentato la fuga, per essere però raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. All’interno dell’auto c’erano lo Jammer e parte della refurtiva, mentre l’uomo, 56 anni, è risultato avere numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio ed in materia di armi e stupefacenti, sia in Italia che all’estero. Sottoposto a fermo e condotto in carcere, vi è tuttora in attesa di giudizio.