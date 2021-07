Ruba sul treno, incastrato dalle videocamere

VENEZIA - Sono 4 gli indagati, 1.513 persone controllate, 213 servizi di vigilanza nelle stazioni e altri 13 servizi antiborseggio, attuati in abiti civili.

È questo il bilancio dei controlli effettuati, nell’ultima settimana, dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, impegnato anche in servizio di vigilanza a bordo treno e in attività di pattugliamento lungo le tratte ferroviarie di competenza.



In particolare, un 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché riconosciuto responsabile di un furto perpetrato a bordo di un treno.

Così ha chiarito l’indagine, effettuata anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, dalla Polizia Giudiziaria che ha identificato nell’uomo, peraltro già gravato da analoghi precedenti penali, nell’autore di un furto commesso lo scorso maggio ai danni di un viaggiatore, a bordo di un treno alta velocità, nella tratta Venezia-Milano.