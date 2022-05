Ruba il portafoglio, poi rifila un pugno al proprietario e scappa

VERONA - Ruba il portafogli a un ragazzo, glielo restituisce vuoto e gli rifila un pugno. Nella notte tra sabato e domenica, a Verona, un 29enne è stato arrestato per rapina.

La vittima, 19 anni, verso le 4 del mattino si era recata nella sua auto e al termine di una serata con amici. Qui è stato raggiunto da un 28enne che gli ha chiesto una sigaretta. Poco dopo si è accorto di non aver più il portafoglio. Ha dunque allertato la polizia, poco dopo ha ritrovato l'uomo scoperto dietro a un’auto.



Il 29enne, visto l’insistenza del derubato, gli ha consegnato il portafogli vuoto, affermando di non essere stato lui a rubarlo; quindi è scappato spingendo e colpendo al volto il giovane. Poco dopo il 29enne è stato fermato dagli agenti delle Volanti, ed è stato arrestato e la refurtiva (35 euro e una carta di credito) sono stati recuperati dal legittimo proprietario.

Il fermato, nella mattina di lunedì, è comparso davanti al giudice ed è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.