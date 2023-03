Ruba la pistola a un Carabiniere, 32enne arrestato a Padova

PADOVA - Litiga violentemente con la fidanzata facendo intervenire i carabinieri, si scaglia contro un militare e gli sfila la pistola, dalla quale parte un colpo che finisce in acqua: alla fine viene immobilizzato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto domenicaa sera a Padova nei pressi del lungargine di via Goito. L'uomo, un 32enne già noto alle forze dell'ordine, aveva avuto un diverbio acceso con la fidanzata, dopo aver causato un incidente stradale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Improvvisamente l'uomo ha aggredito un militare sfilandogli la pistola. Nella colluttazione è finito in acqua e dall'arma è partito un colpo che non ha ferito nessuno dei presenti. Al termine dell'azione concitata è stato bloccato e arrestato.