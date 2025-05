Ruba la Panda del comune e fa il pieno a spese dei contribuenti

BELLUNO - A Belluno, dove i furti d’auto sono così rari che le assicurazioni quasi si commuovono quando sentono il nome della città, succede l’imprevedibile: sparisce una Panda del Comune, e non una Panda qualunque, ma una gloriosa utilitaria di fine anni ’90, con più chilometri che giorni di ferie di un dipendente pubblico.



Tutto inizia al Palasport, dove due dipendenti comunali, forse troppo fiduciosi nella scarsa appetibilità del mezzo (e nella scritta “Comune di Belluno” a caratteri cubitali sulla portiera), lasciano le chiavi inserite. D’altronde, chi mai ruberebbe una Panda con vent’anni di onorato servizio e il logo comunale in bella vista? E invece, sorpresa: la Panda sparisce in pochi minuti, lasciando i due a chiedersi se non fosse meglio andare a piedi.



Parte la chiamata al 113, ma la Panda non si accontenta di una semplice fuga. Il nuovo “proprietario” decide che, già che c’è, può anche fare il pieno. Si ferma quindi a un distributore, riempie il serbatoio e, con la stessa disinvoltura con cui si prende un caffè al bar, riparte senza pagare.



La fuga dura poco: grazie all’allarme lanciato in stereo da dipendenti e benzinaio, i carabinieri localizzano la Panda in fuga e fermano il conducente, che aveva pensato di passare inosservato a bordo di un’auto che, a Belluno, conoscono tutti (forse anche i piccioni del centro storico). L’auto viene sequestrata per qualche ora, giusto il tempo di farle riprendere fiato dopo la corsa più movimentata della sua carriera.



Morale della favola? In una provincia dove i furti d’auto sono quasi una leggenda metropolitana (Belluno è tra le città con meno furti in Italia), la Panda del Comune riesce a conquistare le prime pagine, dimostrando che anche le vecchie glorie possono vivere un giorno da protagoniste. E se vi state chiedendo quale sia l’auto più rubata in Italia, la risposta è sempre lei: la Fiat Panda, regina indiscussa dei furti.



Consiglio per i dipendenti comunali: la prossima volta, magari, le chiavi meglio portarsele dietro. Anche perché, a quanto pare, la Panda “del Comune” fa ancora gola a qualcuno.