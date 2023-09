Ruba nella canonica del Duomo, arrestata

VILLAFRANCA DI VERONA - Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri perchè ritenuta responsabile di furto all'interno della canonica del Duomo di Villafranca di Verona. Il provvedimento segue le indagini dell'Arma di Villafranca di Verona, coadiuvata dalla Compagnia di Varese, sul furto avvenuto lo scorso 29 marzo quando una donna si è presentata agli uffici parrocchiali del Duomo di Villafranca col pretesto di ricevere informazioni, allontanandosi poco dopo.

Successivamente, a conclusione di una messa, il sacerdote che aveva ricevuto la signora, si è accorto che qualcuno si era introdotto durante la celebrazione della funzione religiosa nella canonica, appropriandosi di una ingente somma di denaro custodita in parte in un cassetto ed in parte in una cassaforte. Le indagini, supportate dalle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza installati in chiesa e da quelli comunali hanno portato ad individuare la presunta ladra che è stata vista entrare in canonica e poi allontanarsi con un'auto. L'indagata è stata poi rintracciata in provincia di Varese dove le è stato notificato il provvedimento cautelare.