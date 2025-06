Ruba l'auto e non si ferma all'alt: inseguito, finisce conto un muro

UDINE - Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1:50, i Carabinieri di Tolmezzo hanno intercettato una Fiat 600 sospetta in via Val Gorto. Il conducente, con il volto parzialmente coperto, ha ignorato l’alt imposto dai militari, dando inizio a un inseguimento.



Durante la fuga, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, che è sbandato e si è schiantato contro una parete rocciosa lungo la strada. Immediatamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione.



All’interno dell’auto sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti potenzialmente pericolosi: un coltello a serramanico con lama di 21,5 centimetri, un bastone in legno e una leva giratronchi. Questi ritrovamenti hanno aumentato i sospetti nei confronti del conducente.

Le verifiche hanno poi accertato che la vettura era stata rubata poche ore prima, intorno alle 23 della sera precedente, a una donna di 88 anni residente a Tolmezzo.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi improprie. Al momento non è stato arrestato, ma resta a piede libero in attesa delle decisioni della magistratura.

L’intervento dei carabinieri ha evitato potenziali rischi per la sicurezza pubblica, soprattutto considerando la pericolosità degli oggetti sequestrati e la condotta spericolata alla guida.