Ruba furgone e finisce fuori strada inseguito da carabinieri, finendo in un burrone.

VICENZA - Ha rubato un furgone ma è stato intercettato dai carabinieri e nella folle fuga per sfuggire ai militari, dopo aver abbandonato il mezzo a seguito di un incidente, è caduto in un burrone. L'episodio è accaduto questa mattina lungo la provinciale 64 a Tonezza del Cimone (Vicenza).

A dare il via all'inseguimento un banale controllo della pattuglia dei carabinieri che nel controllare una targa ha scoperto che il furgone risultava rubato. Il fuggitivo ha tutta velocità ha cercato di seminare l'auto dell'Arma ma è finito fuori strada ribaltandosi. Nonostante le ferite ha cercato di scappare finendo però in un dirupo. L'uomo ora è ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale di Vicenza dove è stato accompagnato con l'elicottero del Suem.