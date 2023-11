Ruba denaro e minaccia la vittima con una siringa, arrestato

VICENZA - Per entrare in possesso di pochi euro non ha esitato a minacciare la vittima con una siringa sporca di sangue. Alla fine di un movimentato episodio, avvenuto nella serata di ieri nel centro storico di Vicenza, la Squadra Volanti della Questura ha arrestato un 23enne residente in provincia di Treviso.

Il giovane è stato condotto alla casa circondariale del capoluogo berico per il reato di rapina. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, ha avvicinato un giovane e con la scusa di cambiare alcune banconote per acquistare le sigarette è riuscito ad entrare in possesso del denaro. E' poi fuggito con la minaccia della siringa, ma dopo l'allarme lanciato al 113 dalla vittima, che non l'ha mai perso di vista, è stato bloccato e arrestato dai poliziotti.