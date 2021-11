Ruba dal furgone una carta di credito ed esegue acquisti

CASTELFRANCO - I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà un 21enne di origini marocchine dimorante nella zona, già noto alle Forze dell'Ordine, per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.

I militari dell'Arma, all'esito di indagini, hanno accertato che l'indagato, il 19 luglio scorso, aveva rubato da un furgone parcheggiato in via Borgo Monte Grappa di quel centro, di proprietà di un operaio 33enne, la carta di credito della vittima, con la quale aveva poi fatto 110 Euro di acquisti, in parte on line e in parte presso negozio della zona