Ruba in chiesa e aggredisce il parroco: arrestato

VERONA - Un cittadino svizzero di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Zevio (Verona) con l'accusa di rapina.



L'uomo è entrato nella chiesa della Beata Vergine Maria, a Zevio, dove si è confuso tra i fedeli raccolti in preghiera per poi entrare nella sagrestia, rovistando tra i cassetti alla ricerca di oggetti preziosi. Scoperto dal parroco, il malvivente ha accredito il sacerdote e poi è fuggito portando con sé alcuni oggetti del valore complessivo di 250 euro.



I carabinieri, allertati dal religioso, hanno rintracciato l'uomo a poca distanza dalla chiesa, arrestandolo mentre era ancora in possesso di tutta la refurtiva, successivamente restituita al parrocco.



Il Giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha emesso la misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Zevio.