Ruba alcolici al supermercato, denunciato

VICENZA - Durante la mattinata dell’11 giugno i Carabinieri della Stazione di Arzignano sono intervenuti all’interno del supermercato Famila di Arzignano sito in Via Diaz.

Qui un cittadino di origine straniera di 43 anni aveva cercato di oltrepassare le casse occultando nel proprio zaino alcoolici prelevati dagli scaffali senza averli pagati.



Nel corso della perquisizione personale, lo stesso è stato trovato dai militari operanti in possesso di un coltello a serramanico e di una tronchese. I valori sottratti sono stati restituiti all’avente titolo mentre l’arma e la tronchese sono stati sottoposti a sequestro.

L’uomo dovrà rispondere all’autorità Giudiziaria di Vicenza di tentato furto aggravato, possesso illecito di armi e di strumenti atti all’effrazione.