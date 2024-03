Ruba al personale medico in ospedale, arrestato

CAMPOSAMPIERO - Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri che l'hanno bloccato dopo aver rubato denaro e monili in oro dagli armadietti del personale medico. L'uomo è stato visto da un addetto alla radiologia del policlinico, intento ad aggirarsi in atteggiamento sospetto nei locali adibiti a spogliatoio, in una zona, tra l'altro, interdetta al pubblico.

Alla richiesta dell'operatore ha riferito di essersi perso. Non convinto, il tecnico ha segnalato la cosa al 112 che ha inviato una pattuglia. Lo sconosciuto, nel frattempo, con la scusa di trovare la strada per il pronto soccorso, si stava allontanando ma il dipendente del nosocomio lo ha pedinato consentendo così ai militari di fermarlo.

È stato quindi sottoposto a perquisizione in seguito alla quale sono stati recuperati un portafoglio ed un astuccio con al suo interno monili in oro risultati appartenenti ad una radiologa del reparto ed un tagliaunghie dotato di lametta usato per forzare gli armadietti dei dipendenti. Il 50enne è stato così arrestato.