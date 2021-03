RT 1,28, Veneto va in zona rossa

VENETO - Fine corsa anche per il Veneto virtuoso. Dopo una lunga permanenza in zona gialla, e il recente declassamento in arancione, anche la Regione che ha fatto della lotta al Covid la sua mission, e ha una macchina sanitaria da primato, si deve arrendere al dilagare del contagio. L'Rt salito a 1,28 ha spinto il Veneto nel gruppo di 9 Regioni che da lunedì saranno colorate di rosso: scuole in Dad al 100%, negozi chiusi, con l'eccezione dei supermercati e i generi di prima necessità, spostamenti vietati - se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute - visite vietate a parenti e amici, passeggiate e attività motoria consentite, ma solo vicino all'abitazione. Insomma, un lockdown soft'.

E non sono i dati dell'incidenza, pari a 194,4 su 100 mila abitanti, o i tassi di occupazione degli ospedali (sotto la soglia di rischio) ad aver fatto finire la regione in area rossa: è soprattutto il peggioramento del parametro Rt, che fino alla scorsa settimana era ancora sotto quota 1. Luca Zaia l'aveva fatto capire stamane, nel consueto incontro stampa: "l'Rt in Italia è all'1,16 noi siamo all'1,28 - ha detto - Ci sono un po' di regioni che passeranno in zona rossa. Siamo sul fio del rasoio, si è nel continente del rosso. Attendiamo per capire se ci saremo anche noi".

L'altro tema che ha tenuto banco oggi è quello del lotto di vaccino Astrazeneca bloccato ieri dopo essere stato collegato a gravi reazioni avverse. Il punto l'ha fatto la responsabile della Direzione prevenzione e sanità, Francesca Russo: "su 17 mila dosi somministrate del lotto ABV2856 di Astrazeneca - ha spiegato - sono state solo due le segnalazioni relative a reazioni con febbre alta. Sono state sospese in via precauzionale 3 mila dosi e si sta continuando la somministrazione con altri lotti. Al momento non abbiamo evidenze di disdette".

Complessivamente in Veneto sono state fatte 48.512 dosi di vari lotti Astrazeneca, senza reazioni preoccupanti: "vi sono state 349 reazioni tutte lievi, con febbre sotto 38, stanchezza e cefalee". "Solo in 12 casi - ha proseguito Russo - ci sono state reazioni importanti con febbre alte, dolori articolari. Di queste 12, due riguardano il lotto sotto osservazione, ed entrambi non gravi". I numeri del virus sono tornati a essere preoccupanti, come nel pieno della 'seconda ondata': 1.932 positivi in 24 ore, e 29 decessi. Il totale degli infetti da inizio epidemia ha superato la soglia dei 350.000, per l'esattezza 350.045, quello delle vittime ha raggiunto quota 10.074.