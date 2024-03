Royal Family, la regina Camilla si prende una vacanza: "E' esausta dopo tanto lavoro"

GRAN BRETAGNA - Il principe William e la principessa Anna sono pronti a prendere il posto della regina Camilla in una serie di impegni, mentre la consorte del re Carlo si prende una 'pausa dal lavoro' per una vacanza all'estero. È quanto scrive il Mail On Line, spiegando che dalla diagnosi shock di cancro per re Carlo a gennaio, la regina ha sostenuto da sola il peso di 13 impegni ufficiali.

Camilla, 76 anni, non ha impegni reali in programma questa settimana e trascorrerà un periodo di riposo con la sua famiglia: domani, con un volo privato, è in programma la partenza. La sovrana tornerà l'11 marzo per rappresentare il re al Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster, mentre Carlo invierà un video-messaggio.

La settimana scorsa, Camilla ha rappresentato la famiglia reale alla cerimonia commemorativa per il re Costantino di Grecia presso la Cappella di San Giorgio, a Windsor, dopo che William, 41 anni, è stato costretto a ritirarsi improvvisamente dal servizio per il suo padrino a causa di un "motivo personale" non specificato. Non si ritiene che la sua assenza sia stata collegata alle condizioni di salute di sua moglie Kate: la principessa del Galles non è stata vista in pubblico da quando ha subito un intervento chirurgico addominale all'inizio dell'anno.

Secondo i media inglesi, re Carlo avrebbe insistito con Camilla per spingerla ad un break giudicato indispensabile: "E' esausta - avrebbe detto - .Merita sicuramente un po' di riposo e relax".