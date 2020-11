Rovigo, sequestri otto quintali di prodotti alimentari mal conservati

ROVIGO - La guardia di Finanza di Loreo ha sequestrato 8 quintali di prodotti alimentari trasportati da un filippino in un furgone, disponenendo successivamente la loro distruzione.



Il mezzo, ,intestato a una società avente sede a Senigallia (Ancona), operante nel settore del commercio all'ingrosso di alimentari, è stato fermato per un controllo sulla statale Romea, a Rosolina.



Trasportava prodotti ortofrutticoli freschi e dolciumi privi di documentazione idonea a stabilirne la provenienza.



Inoltre il mezzo non era idoneo a trasporti di quel tipo di merce, non essendo refrigerato.



Date le pessime condizioni di trasporto, oltre al fatto che per la merce era impossibile tracciarne la provenienza perché senza etichettatura, i finanzieri hanno sequestrato il carico procedendo ad una sanzione amministrativa che va da 750 a.4.500 euro.



Sul posto è intervenuta anche la Als 5 Polesana che ha confermato l'irregolarità e ha quindi disposto la distruzione della merce.