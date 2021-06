La roulotte si stacca e finisce ruote all'aria

UDINE - La roulotte si stacca e si ribalta: il curioso incidente è accaduto questa mattina lungo la regionale 464 in comune di Fagagna, in provincia di Udine. All’incrocio per Plasencis di Mereto di Tomba si è guastato il gancio traino della roulotte che ha procurato lo stacco del mezzo ed il ribaltamento della stessa.



La roulotte è di proprietà di un turista tedesco in transito in Friuli. Parte del materiale per le vacanze è finito in strada: non sono stati segnalati feriti. Accorsa un’ambulanza, tornata vuota, e i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno messo in sicurezza l’area.