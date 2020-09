Roulotte si sgancia dal camper poi travolge e ferisce 2 studenti

VICENZA - Due studenti sono rimasti feriti, uno in maniera grave, dopo essere stati investiti da una roulotte che si era staccata dal gancio di traino di un camper.



L'incidente è avvenuto a Gambellara, nel vicentino sulla strada provinciale 22 'Calderina'.



I due giovani, studenti delle superiori, stavano camminando lungo il ciglio stradale quando sono stati travolti dalla roulotte che ha poi finito la sua corsa in un fossato.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo e personale del Suem 118. Uno dei due giovani è stato portato in ospedale in ambulanza, l'altro, che era in condizioni di salute piuttostio serie, è stato invece trasportato al nosocomio con un elicottero.



La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente per determinare le cause della rottura meccanica, che ha provocato il grave incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.