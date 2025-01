Rottweiler intrappolato in un tubo di cemento salvato dai vigili del fuoco

BASSANO DEL GRAPPA - Un cane di razza rottweiler, di nome Mila, è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto intrappolato in un tubo di cemento lungo alcuni metri. L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 25 gennaio, all'interno di un centro ippico in strada Travettore a Bassano del Grappa. Secondo le ricostruzioni, il cane potrebbe essere stato attirato dalla presenza di qualche piccolo animale, spingendosi nel tubo di scolo, ma una volta all'interno non è riuscito più a uscire. La situazione ha richiesto l'intervento dei pompieri, che, una volta individuato il punto esatto in cui si trovava l'animale grazie all'uso di una termocamera, hanno iniziato le operazioni di salvataggio. I vigili del fuoco hanno praticato un primo foro nel tubo di cemento, mentre la proprietaria del cane cercava di mantenere la calma e rassicurare Mila. Successivamente, è stata effettuata una seconda apertura, più avanti lungo il tubo, da cui il cane è stato finalmente liberato. Il salvataggio, che ha avuto un esito positivo, ha suscitato un grande sollievo tra la proprietaria e gli altri presenti sul posto.