Rotta condotta idrica a Cavallino-Treporti, Burano e Torcello

VENEZIA - Operai e tecnici di Veritas hanno lavorato tutta la scorsa notte per riparare la condotta dell'acquedotto di diametro di 500 millimetri , la cui rottura a messo a rischio l'erogazione idrica nell'intero territorio comunale di Cavallino-Treporti e nelle isole di Burano e Torcello. Ieri, intorno alle 16, in via Litomarino, a Ca' Noghera, all'interno del territorio comunale di Venezia, si è aperta una falla nella condotta adduttrice che dalla centrale di Marocco di Mogliano rifornisce di acqua potabile Burano, Torcello e l'intero territorio comunale di Cavallino-Treporti. Via Litomarino è una strada di campagna, sotto la quale è interrato il grosso tubo dell'acquedotto, continuamente percorsa da mezzi molto pesanti che operano nel cantiere aperto da Rfi per realizzare l'alta velocità che passerà per l'aeroporto di Tessera. Veritas aveva già segnalato questa situazione al Comune di Venezia, che aveva emesso un'ordinanza di divieto di passaggio, che tuttavia non sembra essere stata rispettata. Questa mattina Veritas ha quindi riscritto al Comune, evidenziando che la condotta è di primaria importanza e che quindi deve essere salvaguardata.

Ha spiegato anche che via Litomarino non è compatibile con il continuo e prolungato transito di mezzi pesanti, come invece sta avvenendo da molti mesi. Per questi motivi ha chiesto di far utilizzare una viabilità alternativa alle ditte che stanno operando nell'area, in modo da proteggere la condotta. L'intervento di riparazione di questa notte è stato particolarmente complesso e coordinato con le manovre sulla rete e negli impianti. In questo modo, grazie ai tecnici e agli operai di Veritas, i disagi sono stati limitati a un calo di pressione serale e notturno a Burano e nella zona di Punta Sabbioni. Comunque, alle 7.30 di questa mattina la normale pressione era stata ripristinata dappertutto.