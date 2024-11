Ronaldo, "decine di trattamenti estetici non pagati": un medico gli fa causa

REGNO UNITO - Botox, ma anche lifting alle sopracciglia e filler. In Inghilterra è scoppiato un caso intorno a Cristiano Ronaldo che, secondo quanto riportato dal Sun, si sarebbe sottoposto a decine di interventi estetici senza pagare. La denuncia arriva da un noto specialista inglese, il dottor Roshan Ravindan, che avrebbe fatto causa al fuoriclasse portoghese per oltre 48mila euro di trattamenti non pagati. Tutto sarebbe successo nella seconda parentesi al Manchester United di Ronaldo, tra il 2021 e il 2022, prima che l'attaccante si trasferisse in Arabia Saudita, dove oggi gioca con l'Al Nassr.

Nonostante uno stipendio complessivo da circa 200 milioni di euro, Ronaldo non avrebbe quindi pagato decine di trattamenti, non solo per sé ma anche per diversi membri della famiglia. In Inghilterra infatti parlano di numerosi interventi goduti dalla compagna, Georgina Rodriguez, ma non solo. Il dottor Ravindan, in ogni caso, non è voluto entrare nei dettagli: "C’è una questione legale in corso e, come professionista, non parlo dei miei pazienti".

Una discrezione che, in Inghilterra, gli ha permesso di diventare il numero uno per quanto riguarda botox e filler, e guadagnarsi la fiducia di diversi clienti vip, tra cui appunto Ronaldo e diverse star di Hollywood.