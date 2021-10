Rombo di motori a Follina

FOLLINA - Se siete appassionati di auto d’epoca non potrete che rimanere affascinati dal rombo dei motori che domenica 10 ottobre alle 9 risveglierà il borgo di Follina. Un appuntamento nato con il desiderio di animare uno dei borghi più belli d’Italia dopo l’appuntamento delle Cento Miglia della scorsa settimana. Un’idea nata da Moira e Jimmy da Pieve di Soligo, che per passione da ottobre 2018 organizzano raduni di auto americane.



“Non siamo un’associazione, non lo facciamo per lavoro, infatti non ci guadagniamo nulla. Ci appoggiamo ad associazioni locali per i vari permessi. Quello che ci muove è solo la passione per le auto, il desiderio di riunirci e condividere lo stesso amore.” commenta Moira Carrara anche a nome del compagno Jimmy Sonego “Di solito organizziamo due raduni con auto americane, stavolta trattandosi di auto d’epoca più piccole, abbiamo preferito dare visibilità ai nostri piccoli paesi.”



300 partecipanti provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli con 130 mezzi che da Follina partiranno alla volta di Valdobbiadene e poi di Solighetto con la premiazione di mezzi e piloti. Un evento possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Follina, ai Volontari d’Europa che scorteranno il corteo ed ovviamente a tutti coloro che hanno deciso di aderire all’iniziativa.