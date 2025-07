Rogo nell'autosalonte: in fiamme anche una Lamborghini

PORDENONE - Nella serata di domenica 6 luglio un violento incendio ha colpito il Garage Venezia, autosalone situato nel territorio comunale di Porcia, alle porte di Pordenone.



Un’imponente colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti lungo la Pontebbana, che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. Le squadre, giunte tempestivamente dalla sede operativa vicina, hanno affrontato un rogo che si è propagato rapidamente all’interno della struttura.



Tra i veicoli distrutti dalle fiamme figura anche una Lamborghini, insieme ad altre auto di pregio e valore storico. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito dalla zona dell’officina annessa all’autosalone.

Le forze dell’ordine e la Polizia hanno transennato l’area, bloccando il traffico in entrata e uscita per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.



Non si registrano feriti, ma i danni materiali sono considerevoli: oltre ai mezzi andati distrutti, anche parte della struttura ha subito gravi danni. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica, ostacolate dalla presenza di materiali altamente infiammabili e dal rischio di nuovi focolai. Le indagini per accertare le cause esatte dell’incendio sono in corso, affidate alla Polizia scientifica.