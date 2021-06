UDINE - Villetta a fuoco nel tardo pomeriggio di domenica, a Buja, in provincia di Udine.



Verso le 18 sono accorsi sul posto i Vigili del fuoco di Udine con una squadra, un’autoscala, due autobotti e la squadra del distaccamento volontario di San Daniele.



All’interno non c’era nessuno: in pochi minuti i Vigili hanno circoscritto e spento il fuoco. Le cause sono al vaglio degli inquirenti.