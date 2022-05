Rogo in falegnameria, vigili del fuoco al lavoro da stanotte

ASIAGO - Dalle 3 di stamane i vigili del fuoco stanno operando a Foza sull'altopiano di Asiago per l'incendio di una falegnameria: nessuna persona è rimasta ferita.



I pompieri arrivati da Asiago e in rinforzo da Bassano del Grappa, Vicenza e con i volontari di Thiene con tre autopompe, quattro autobotti, un'autoscala e 20 operatori, hanno avviato le operazioni di spegnimento del capannone di oltre 1000 metri quadri, avvolto dalle fiamme.



Dopo circa due ore le squadre sono riuscite a circoscrivere il rogo. Bruciato oltre il legname presente, i macchinari di lavorazione, e alcuni muletti. Parte della struttura è collassata. Sono ora in corso le operazioni di bonifica, che proseguiranno presumibilmente per gran parte della giornata di oggi. Sul posto questa mattina anche personale dell'Arpav.