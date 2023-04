Rogo divampa sul tetto dell'abitazione

BELLUNO - Dalle 9:30 di stamattina i vigili del fuoco sono al lavoro in via Stazione, a Busche nel comune di Cesiomaggiore (BL) per l’incendio del tetto di un’abitazione con impianto fotovoltaico: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre giunte da Feltre con personale permanente e volontario e dalla centrale di Belluno per un totale di 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento le fiamme che hanno interessato la quasi totalità della copertura e del sottotetto. In corso le operazioni di bonifica, le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.