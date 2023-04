Rogo in cucina, inquilino intossicato

TRIESTE - Un uomo è stato soccorso dai sanitari nelle prime ore di oggi, intorno all'una, per un'intossicazione causata dall'inalazione di fumo di combustione prodotto da un incendio divampato negli spazi di una cucina di una abitazione di Trieste. È successo in via Caprin. Ad allertare la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria sono stati i vigili del fuoco del Comando di Trieste, intervenuti per domare il rogo, la cui cause sono in corso di accertamento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico l'uomo per poi trasportarlo all'ospedale di Cattinara, dove è stato accolto per tutti i controlli del caso. Il rientro è in codice verde. Sul posto le forze dell'ordine.