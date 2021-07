Rogo in azienda nella notte

VICENZA - Ieri, poco prima della mezzanotte, in un’azienda di di stampi Brendola (Vicenza) principio d’incendio in due macchinari che servono per la pressofusione.

Nessun ferito, sul posto i pompieri di Arzignano e di Vicenza con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori per evitare che le fiamme si propagassero al reparto dopo di danni alla copertura del capannone. Rimossa anche una bombola di GPL. Al vaglio dei Vigili del fuoco le cause del rogo.