Rogo all'auto della ex, arrestato

VERONA - Un 54enne della provincia di Padova ha dato fuoco, a Illasi (Verona), all'auto della ex compagna e successivamente è stato arrestato. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, ha infranto il vetro del veicolo e servendosi di uno straccio intriso di benzina, ha appiccato le fiamme per poi darsi alla fuga. Ai fatti hanno assistito alcuni residenti della zona che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme, e dei Carabinieri che raccolte le informazioni utili sono risaliti all'autore del fatto. Raccolta la denuncia da parte della vittima, i Carabinieri hanno anche appreso come la stessa, nonostante non lo avesse mai denunciato, fosse oggetto, dal momento dell'interruzione del rapporto sentimentale con il suo ex compagno, di veri e propri atti persecutori e vessazioni da parte dell'uomo, in alcun modo disposto ad accettare la fine della loro relazione e soprattutto che la donna stesse frequentando altre persone. L'uomo è stato trovato successivamente dei pressi dell'abitazione della vittima ed è stato arrestato su mandato del Gip di Verona.