Rogo al deposito attrezzi

BELLUNO - Incendio oggi, martedì, poco dopo le 5, in provincia di Belluno. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Feltre a Quero Vas, per l’incendio di una vecchia abitazione disabitata e utilizzata come ricovero mezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.



Pompieri al lavoro con due autopompe, due autobotti e nove operatori: le fiamme hanno distrutto attrezzature agricole e di giardinaggio depositate all’interno della vecchia casa.



Danni da calore anche alle pignatte del tetto del primo piano. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale delle squadre intervenute.



Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle 8.